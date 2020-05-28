  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahire’de doğal gaz boru hattında patlama

Mısır’ın başkenti Kahire’de köprü inşaatı sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:00:28 -
Kahire’de doğal gaz boru hattında patlama

Mısır’ın başkenti Kahire’de köprü inşaatı sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.


Mısır’ın başkenti Kahire’nin doğusunda yer alan Helmeyat el-Zaytoun bölgesinde bir köprü inşaatı sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından boru hattında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki evlerin tahliye edildiği belirtildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı