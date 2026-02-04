  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kahire temasları tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönuyor
Gündem

Kahire temasları tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye dönüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahire temasları tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye dönüyor

Mısır’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasların ardından özel uçak "TUR" ile Türkiye’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Kahire’den ayrıldı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'dan ayrıldı.

Kahire'de tarihi karşılama! Erdoğan ve Sisi "yeni dönem" için el sıkıştı
Kahire'de tarihi karşılama! Erdoğan ve Sisi "yeni dönem" için el sıkıştı

Gündem

Kahire'de tarihi karşılama! Erdoğan ve Sisi "yeni dönem" için el sıkıştı

Başkan Erdoğan'dan Mısır'da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi

Gündem

Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi

Hedef 15 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'la yeni dönem mesajı
Hedef 15 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mısır’la yeni dönem mesajı

Gündem

Hedef 15 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mısır’la yeni dönem mesajı

Erdoğan Sisi'ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti!
Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti!

Gündem

Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti!

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler!
Dünya

Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Müslüman biri ile evlendiği için Hindu kadın ile kocasının, kadının 3 kardeşi tarafından kürekle dövüle..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
