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Kahire mahkemesinde ilginç görüntü! Mursi ve Mübarek yüz yüze geldi

Mısır'ın eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, Kahire mahkemesinde uzun bir aranın ardından yüz yüze geldi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:36
Kahire mahkemesinde ilginç görüntü! Mursi ve Mübarek yüz yüze geldi

Mısır’ın iki eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, Kahire mahkemesinde yüz yüze geldi. Hüsnü Mübarek, Muhammed Mursi’nin yargılanmasında şahitlik yaptı.

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkede 30 Haziran 2012 seçimlerinde başkanlık görevine gelen ve temmuz 2013'de darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı "Hapishaneler Baskını" davasında tanık olarak dinlendi.
Oğulları Ala ve Cemal ile mahkemeye gelen Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’den izin alacağını ileri sürerek mahkemenin birçok sorusuna cevap vermekten kaçındı. Böylece, Mübarek ve Mursi ilk kez yüz yüze gelmiş oldu.

Temyiz Mahkemesi kararı bozmuştu

Bugünkü duruşmaya katılan Muhammed Mursi, daha önce idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozmuş ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.
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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:36
  1. Mısır
  2. Mursi
  3. Hüsnü Mübarek

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