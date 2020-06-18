Kağızman’da elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kağızman’sa elektrik akımın kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kağızman’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı Çayarası Köyü’nde araziden gelen büyükbaş hayvanlardan 2’si elektrik akımına kapıldı. Mehmet Emin Çelik ve Sertif Çelik’e ait 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Köylüler durumu ARAS elektrik yetkililerini bildirdi.

Olay yerine gelen ARAS elektrik yetkilileri, elektrik akımını keserek, büyükbaş hayvanların telef olmasına neden olan arızayı onardı.

Çayarası Köyü’nde meydana gelen ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu olay sonrasında köylüler mağdur olduklarını ifade eden ilgili elektrik şirketinden zararlarını karşılamalarını istedi.