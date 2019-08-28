Kağıtsporlu Gemici ‘başpehlivan’ oldu

KOCAELİ (İHA) – Çanakkale’de düzenlenen 286. Tarihi Çardak Güreşleri’nde Büyükşehir Kağıtsporlu Tanju Gemici, başpehlivan oldu.

286. Tarihi Çardak Güreşleri’nde bin 500 metrekare dev Türk bayrağının gölgesinde 61 başpehlivan ve 700’e yakın sporcu zorlu güreşlerde mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı güreşçisi Tanju Gemici zorlu rakiplerini tek tek geçerek başpehlivan oldu.

Güreşlerde birinci turda 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları başpehlivanı Recep Kara ile mücadele eden başarılı Kağıtsporlu pehlivan Tanju Gemici zorlu mücadeleden galip ayrıldı. İkinci ve üçüncü turda Serhan Şentürk ve 2014 başpehlivanı Fatih Atlıyı yenen Gemici, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde 2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan İsmail Balaban ile eşleşen Tanju Gemici, puanlamada zorlu rakibini geçti, yarı finalde Ertuğrul Dağdeviren ile eşleşti. Yarı finaldeki rakibini de geçen Kağıtsporlu Gemici, tarihi güreşlerde Mehmet Yeşil Yeşil ile finale kaldı.

2009 ve 2010 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ile mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı pehlivanı Tanju Gemici, zorlu rakibiyle girdiği mücadeleden galip ayrılarak ‘286. Tarihi Çardak Güreşlerin Başpehlivanı’ olarak altın madalyayı taktı.