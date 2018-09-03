THY - Konya
0553 313 94 23

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Narkotimler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda "Dark" isimli narkotik köpeği metruk alana saklanan uyuşturucuları buldu. Uyuşturucuların yerini tespit eden "Dark" ödüllendirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:05
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gültepe'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve "Dark" isimli narkotik köpeği de katıldı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri tüm sokak giriş çıkışlarını kapatarak ev, iş yeri ve metruk binalarda arama çalışmaları yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği "Dark" uyuşturucuların yerini tespit etti. Dark'ın tepki verdiği yere bakan polisler "Bonzai" isimli sentetik uyuşturucuları ele geçirdi. "Dark" uyuşturucuları bulduktan hemen sonra en sevdiği topla oynayarak ödüllendirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen iki kişi işlemler için emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:05
  1. kağıthane
  2. uyuşturucu
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüzün ölümcül derecede zararlı
    1. Hüzün ölümcül derecede zararlı
    2. Ukrayna'dan Rus Patrikhanesi kararı!
    3. Nasıl yemek yememiz gerektiğini..
    4. Çocuklarda tik oluşumu nedenleri..
    5. Gebelikte kahve içmek zararlı mı?
    6. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    7. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?
    8. Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?
    9. Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu..
    10. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    11. İrade şart!
    12. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    13. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    14. "İcat çıkarmayın çocuklar!"
    15. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    16. Fırın telini temizlemek için b u..
    17. Avrupa Birliği Çin'e yeşil ışık yaktı!
    18. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    19. Karakavak deyip geçmeyin
    20. Kırmızı listede yer alan terörist..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar