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Yerel Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Yerel

Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Yeniakit Publisher
2023-11-10 06:47:00 -

Kağıthane'de plakasını söktüğü motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 326 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cendere Caddesi'nde 8 Kasım'da motosikletli bir kişinin trafik akışını tehlikeye soktuğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsünün, kırmızı ışıkta durduğu, araç plakasını sökerek yoluna devam ettiği esnada tek tekerlek üzerinde akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kimliği saptanan sürücü M.B. gözaltına alındı.

Ekipler, M.B.'ye plakasız araç kullanmaktan 6 bin 890 lira, trafik kurallarına yasaklarına ve yükümlülüklerine uymamaktan da 436 lira olmak üzere 7 bin 326 lira ceza kesti.

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