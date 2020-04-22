  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kağıthane’de market önünde uzun kuyruk

Büyükşehiryer ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde, Kağıthane’de bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

2020-04-22 17:00:29 -
Kağıthane’de market önünde uzun kuyruk

Büyükşehiryer ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde, Kağıthane’de bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Kağıthane’de bir markete gelen vatandaşlar market girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimisi maskesini takan ve sosyal mesafeye uyan kimisi de dikkat etmeyen vatandaşlar, ihtiyaçları için dakikalarca bekledi. Sırayla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeriye alınan vatandaşlar, Ramazan öncesi ihtiyaçlarını aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı