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Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurarak ağır yaraladı

Kağıthane’de bir mahalle bekçisi kendisine silah çekerek etrafa ateş eden Oğuzhan E.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:21
Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurarak ağır yaraladı

Kağıthane’de bir mahalle bekçisi kendisine silah çekerek etrafa ateş eden Oğuzhan E., isimli şahsı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırdı.


Olay, saat 09.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre gece nöbetini bitiren mahalle bekçisi kahvaltı yapmak için cadde üzerindeki bir börek salonuna giderek, sipariş verdi. Mahalle bekçisi siparişini beklediği esnada daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Oğuzhan E.,’de börek salonuna gelerek, mahalle bekçisine silah çekti. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından zanlı havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine belindeki silahı çeken mahalle bekçisi, kendisine tehditler savurarak etrafa ateş eden Oğuzhan E.,’yi iki el ateş ederek ağır yaraladı. Kavganın yaşandığı esnada börek salonunda bulunan Ümit S., isimli şahıs da seken kurşunun isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri silahla göğsünden vurularak ağır yaralanan Oğuzhan E.,’yi ve seken kurşunlardan yaralanan Ümit S.,’yi ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Daha sonra silahlı kavganın yaşandığı bölgeye olay yeri inceleme polis ekipleri gelerek çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:21
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