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Gündem Kağıthane’de köprü ayağına takılan cesedin kimliği belirlendi!
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Kağıthane’de köprü ayağına takılan cesedin kimliği belirlendi!

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Kağıthane’de köprü ayağına takılan cesedin kimliği belirlendi!

Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği, 56 yaşındaki Ahmet Usta olarak tespit edildi.

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sel baskınlarında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hareketsiz cesedi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolün ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen cesedin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

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