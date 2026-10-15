Kağıthane’de köprü ayağına takılan cesedin kimliği belirlendi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği, 56 yaşındaki Ahmet Usta olarak tespit edildi.
İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sel baskınlarında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hareketsiz cesedi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolün ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen cesedin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.
Gündem
Sağanak İstanbul'da hava ulaşımını da vurdu! Şiddetli yağış nedeniyle 43 uçak pist pas geçti!