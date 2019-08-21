Kağıthane'de feci kaza! Minibüs duvara çarptı
Kağıthane'de, minibüsün duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
Seyrantepe Mahallesi Murat Sokağı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü, rampa aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki otomobile ve bina duvarına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Minibüsün kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.
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