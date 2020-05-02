Kağıthane'de faciadan dönüldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki yangın, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sakarya Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin sahura hazırlandığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Bir anda binanın çatısını alevler sararken, vatandaşlar binayı boşalttı.

Kısa sürede alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Sokak sakinlerinden Osman Turalı, yaşananları anlattı. Turalı, "Yan binanın sakiniyiz. Tam yatmak üzereydik ki, duman yükseldi, koku aldık. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye biraz geç kaldı. Arkadaşlar yangını söndürmek üzere. Anında binayı boşalttık. Doğalgazı ve elektriği kapattık. Komşulara haber verdik. Çatı katının ahşap ve vernik olmasından dolayı kolay söndürülemedi" dedi.

Polis sosyal mesafe için uyardı

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen sokak sakinlerine ise polis sosyal mesafe uyarısı yaparak, yangınla ilgili bilgi verdi. Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.