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Yerel Kağıthane’de çatıya yayılan yangın bir saatte söndürüldü
Yerel

Kağıthane’de çatıya yayılan yangın bir saatte söndürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kağıthane’de çatıya yayılan yangın bir saatte söndürüldü

Kağıthane’de 5 katlı binanın en üst katında başlayan yangın çatıya sıçradı. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin dört noktadan müdahale ettiği yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İstanbul Kağıthane’de gece saatlerinde çıkan yangın, bir daire ile binanın çatısında hasara neden oldu. Alevlerin bitişikteki yapılara ulaşmasını önlemek için çalışma yürüten itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak’taki 5 katlı binanın en üst katında saat 00.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak’taki 5 katlı binanın en üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye, yangının bitişikteki binalara sıçramasını önlemek için 4 ayrı noktadan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

‘BİNADA KİMSE KALMADI, HERKES ÇIKTI’

Mahalle sakini Harun Sir, “Ben yan tarafta oturuyorum. Siren sesleri gelince yardım etmek için uyandım. Ama maalesef her yer kapalı olduğu için arabalar yüzünden itfaiye gelemedi. Ama çok şükür binada kimse kalmadı, herkes çıktı. Ateş henüz sürüyor. İnşallah kötü birşey olmaz. Mal kaybı illaki vardır ama can kaybı olmamıştır” dedi.

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