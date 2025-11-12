  • İSTANBUL
Son Haberler

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Saraybosna’da “insan avı” skandalı: Zengin yabancılar sivilleri katletmiş

Macron’dan sosyal medyada “15 yaş” sınırına yeşil ışık. Avrupa yasak konusunda kararlı

İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Ekrem’den akıllara durgunluk veren yolsuzluk halkası! Rüşvet parasının izini kaybettirme girişimi

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

Algı bülteni palavraya doymuyor! Sözcü'ye 'kaçak hayvan' yalanlaması

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle sokaktan yoğun duman yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde yer alan 7 katlı bir binada, gece saatlerinde büyük bir patlama yaşandı.

Patlamanın sebebi henüz kesin olarak belirlenemezken, olayın hemen ardından çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı binadan ve sokaktan yükselen yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu.

1 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sonucu yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detay verilmedi.

Polis ekipleri, patlamanın nedenini ve binada meydana gelen hasarı belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

 

Yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti! Dilovası Belediyesinde 5 kişi açığa alındı

Yangının ardından sorumlular tutuklandı! Dilovası'ndaki acı tablo yargıya taşındı

Kütahya'da apartman dairesinde yangın

 

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.
DMM'den flaş açıklama! Türkiye Hindistan'daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
