Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle sokaktan yoğun duman yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde yer alan 7 katlı bir binada, gece saatlerinde büyük bir patlama yaşandı.
Patlamanın sebebi henüz kesin olarak belirlenemezken, olayın hemen ardından çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı binadan ve sokaktan yükselen yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu.
1 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Patlama sonucu yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detay verilmedi.
Polis ekipleri, patlamanın nedenini ve binada meydana gelen hasarı belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.