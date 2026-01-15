  • İSTANBUL
Gündem Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobile otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. En az 40 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.

En az 40 yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARACIN ALTINDAN TAKİP CİHAZI ÇIKTI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, araç altından çıkarılan bir parça ise dikkat çekti. Olay yeri ekipleri tarafından alınan parça incelenmek üzere götürüldü. Parçanın büyük ihtimalle takip cihazı olduğu öğrenilirken saldırıyı gerçekleştiren şahısların saldırıdan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırganlardan birisinin yüzünde kar maskesi olduğu görüldü.

Mahalle sakinlerinden Mikail Çakar, "Dükkandaydım, 11.30 sıralarında silah seslerini duydum. 25 yaşlarında bir çocuktu. Burada çocuğu silahla vurdular. 30'dan fazla kurşun sıktılar, sonra da kaçtılar" dedi.


Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

