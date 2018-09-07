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Kağıthane Tünelinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kağıthane tünelinde meydana gelen motosiklet kazasında yola savrulan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

07 Eylül 2018 Cuma 09:05
Kağıthane Tünelinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kağıthane - Bomonti Tüneli içerisinde meydana geldi. Yahya A., yönetimindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza esnasında motosiklet üzerinde olan Yahya A., ve Batuhan A., yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kaza sonrası motosikletten savrulan Batuhan A., ‘nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Yahya A., olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yahya A..’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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