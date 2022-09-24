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Yaşam Kağıthane sular ne zaman saat kaçta gelecek 24 Eylül Cumartesi
Yaşam

Kağıthane sular ne zaman saat kaçta gelecek 24 Eylül Cumartesi

Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin yaşandığı bölgede bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 00:09:00 -
Kağıthane sular ne zaman saat kaçta gelecek 24 Eylül Cumartesi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular bu gece gelir mi?

Kağıthane sular ne zaman saat kaçta gelecek 24 Eylül Cumartesi

İlçe        :              Kağıthane

Etkilenen Mahalleler     :              Gürsel Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              23.09.2022 21:16

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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