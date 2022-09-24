Kağıthane sular ne zaman saat kaçta gelecek 24 Eylül Cumartesi
Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin yaşandığı bölgede bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular bu gece gelir mi?
Kağıthane sular ne zaman saat kaçta gelecek 24 Eylül Cumartesi
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Gürsel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2022 21:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.