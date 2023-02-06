Kağıthane Belediyesi deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve doğu illerinde de hissedilen deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları bir an önce sarmak adına Kağıthane Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti.
Erdoğan Gül
Kağıthane Belediyesi bölgeye 10 kişilik ekiple beraber 2 jcb iş makinesi, 2 su tankeri, 7 ton gıda kolisi ve 100 adet battaniye sevk etti.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçe genelinde yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu: '' İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Kağıthane Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız kullanılmamış battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, kışlık ayakkabı, hijyen seti, çocuk bezi, gıda kolisi ve jeneratör malzemelerini Belediyemiz Nikah Salonu arkasındaki toplama alanına teslim edebilirler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla bölgedeki vatandaşlarımızın yanındayız.'' diye konuştu.