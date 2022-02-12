3 erkeğin ölüm sebebi piknik tüpü
Kağıthane'de bir iş hanının bodrumunda cesetleri bulunan 3 kişinin ölüm sebebi ortaya çıktı. Piknik tüpünden sızan gaz, üç erkeğin ölümüne sebep olmuş.
İstanbul'da bir iş yerinde 3 kişi ölü bulundu
İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde iki gündür yakınlarının haber alamadığı 3 erkeğin cesedi bulunmuştu. Ölüm sebebi, piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenme çıktı.
İstanbul'a akrabalarının yanına gelen M.A. ve M.A, mahallede belirli bir ikameti olmayan H.T. ile Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki bir iş merkezindeki ofiste kalmaya başladı.
İstanbul'a gelenlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine kaldıkları ofise giden akrabaları, 3 kişiyi hareketsiz buldu. 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülürken, ölüm sebebi piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenme olduğu ortaya çıktı.
3 erkek cesedi ile ilgili Kaymakamlık ve emniyetin açıklamaları
Kağıthane Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşanan olayda M.A. (28), M.A. (20) ile H.T'nin (49) hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da yaşamını yitirenlerin, ısıtıcının bağlı olduğu piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiklerinin anlaşıldığı bildirildi.
Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi alması üzerine sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelenler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.