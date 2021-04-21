Kâğıt tasarrufu ağaca dönüşüyor

Kuveyt Türk, ‘Kâğıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor’ anlayışıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Banka, 1-2 yaşındaki fidanlar yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturuyor. Uygulama sayesinde ağaçlar canlılar için daha hızlı oksijen üretiyor, çevrenin iyileşmesine daha hızlı katkı sağlıyor.

Bakım çalışmaları yapılıyor

Kuveyt Türk, çam ve meyve ağaçları dikiyor. Banka, ağaçların bakımlarını da yapıyor. Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, doğaya fayda sağlamanın önemine işaret ederek, “Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde geliştirmeler yaparak şubelerde gerçekleştirdiğimiz birçok işlemde onayları dijital kanallardan alıyoruz. Bu sayede kâğıt kullanımını azaltıyoruz. Hem müşterilerimize sunduğumuz deneyime hız kazandırıyor hem de ağaçların kesilmesini önleyerek doğaya fayda sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulama yaygınlaştırılacak

Demir, geçen yıl geliştirdikleri uygulamalarla kâğıt tasarrufunu yüzde 15 oranında azalttıklarını böylece yüzlerce ağacın kesilmesini önlediklerini bildirdi. Elde ettikleri ilk tasarrufla da yaşları 7-8 olan 500 ağacı toprakla buluşturduklarını açıkladı. Kâğıtsız Bankacılık Projesi’nin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti: “Hem şubelerimizde hem de genel müdürlük birimlerimizdeki çalışmalarda mevzuata uygun bir şekilde kâğıtsız bankacılık uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ne kadar kâğıt tasarrufu sağlarsak doğaya da o kadar katkı sunmuş olacağız. Katkımızı ağaç dikerek arttıracağız. Dikilen her ağacın elbette insana faydası var ancak biz kâğıt tasarruflarımızı ağaca dönüştürürken sadece insanlara fayda sağlasın diye ağaçları toprakla buluşturmuyoruz. Her yeni ağaç başta hayvanlar olmak üzere canlı ve cansız varlıklara katkı sağlasın, onlarla uyumlu şekilde bir yaşam sürsün, neslini de devam ettirsin düşüncesiyle ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Kâğıtsız bankacılık uygulamalarımızı genişlettikçe ve kağıt tasarrufumuzu artırdıkça yeni ağaçları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.”