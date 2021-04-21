  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kâğıt tasarrufu ağaca dönüşüyor
Ekonomi

Kâğıt tasarrufu ağaca dönüşüyor

Kuveyt Türk, Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi’yle bir taraftan finansal süreçlerdeki kâğıt kullanımını ciddi miktarda azaltırken diğer taraftan elde ettiği tasarrufla doğaya ağaç dikiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:26:00 -
Kâğıt tasarrufu ağaca dönüşüyor

Kuveyt Türk, ‘Kâğıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor’ anlayışıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Banka, 1-2 yaşındaki fidanlar yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturuyor. Uygulama sayesinde ağaçlar canlılar için daha hızlı oksijen üretiyor, çevrenin iyileşmesine daha hızlı katkı sağlıyor.

Bakım çalışmaları yapılıyor

Kuveyt Türk, çam ve meyve ağaçları dikiyor. Banka, ağaçların bakımlarını da yapıyor. Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, doğaya fayda sağlamanın önemine işaret ederek, “Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde geliştirmeler yaparak şubelerde gerçekleştirdiğimiz birçok işlemde onayları dijital kanallardan alıyoruz. Bu sayede kâğıt kullanımını azaltıyoruz. Hem müşterilerimize sunduğumuz deneyime hız kazandırıyor hem de ağaçların kesilmesini önleyerek doğaya fayda sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulama yaygınlaştırılacak

Demir, geçen yıl geliştirdikleri uygulamalarla kâğıt tasarrufunu yüzde 15 oranında azalttıklarını böylece yüzlerce ağacın kesilmesini önlediklerini bildirdi. Elde ettikleri ilk tasarrufla da yaşları 7-8 olan 500 ağacı toprakla buluşturduklarını açıkladı. Kâğıtsız Bankacılık Projesi’nin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti: “Hem şubelerimizde hem de genel müdürlük birimlerimizdeki çalışmalarda mevzuata uygun bir şekilde kâğıtsız bankacılık uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ne kadar kâğıt tasarrufu sağlarsak doğaya da o kadar katkı sunmuş olacağız. Katkımızı ağaç dikerek arttıracağız. Dikilen her ağacın elbette insana faydası var ancak biz kâğıt tasarruflarımızı ağaca dönüştürürken sadece insanlara fayda sağlasın diye ağaçları toprakla buluşturmuyoruz. Her yeni ağaç başta hayvanlar olmak üzere canlı ve cansız varlıklara katkı sağlasın, onlarla uyumlu şekilde bir yaşam sürsün, neslini de devam ettirsin düşüncesiyle ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Kâğıtsız bankacılık uygulamalarımızı genişlettikçe ve kağıt tasarrufumuzu artırdıkça yeni ağaçları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir coin asırlık devleri solladı
Ekonomi

Bir coin asırlık devleri solladı

Espriyle hayat bulan kripto para birimi Dogecoin dünya devlerinin arasına girdi. 50 milyar doları bulan Dogecoin'in değeri Ford Motor Co. ve..
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi
Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi

Sarı metal altındaki yükseliş haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgunluğunu koruyan altın son dönemde ise grafiğinde yaşa..
Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!

Katil Esed, Suriye'de halksız bir seçime gitmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin kendi başına yaptığı seçim meşru olma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay