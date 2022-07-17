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Yerel Kağıt fabrikasında yangın!
Yerel

Kağıt fabrikasında yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 23:18:00 -
Kağıt fabrikasında yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki kağıt balyalarının tutuştuğunu gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları, kağıt balyalarını birbirinden ayırmak için iş makineleri ile müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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