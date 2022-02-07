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Yerel Kağıt fabrikasında korkutan yangın
Yerel

Kağıt fabrikasında korkutan yangın

Kayseri'de, kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına yardımcı olmaya çalışırken dumandan etkilenen fabrika çalışanı bir kişi kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 05:31:00 -
Kağıt fabrikasında korkutan yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 12'nci Caddedeki kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü kapladı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada yangını söndürmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Fabrika çalışanı sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fabrikada çıkan yangın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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