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Yerel Kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 03:30:00 -
Kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale yolunda bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada başlayan ve depo bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

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