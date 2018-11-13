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Kaftancıoğlu'ndan güldüren İstanbul açıklaması

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin güldüren açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan aday olsa bile alamayacağını söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 09:40
Kaftancıoğlu'ndan güldüren İstanbul açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili güldüren açıklamalarda bulun.

İstanbul'da CHP'nin AK Parti ile başa baş gittiğini söyleyen Kaftancıoğlu, ellerindeki anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK Parti'ye oy verenin yüzde 17'si başka partiye oy verebilir''

Kaftacıoğlu, "AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kısmı 'Ben başka partiye oy verebilirim' diyor. Bizim gündemimiz sadece İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.

"Aday Erdoğan olsa bile sonuca etkisi olmayacak''

AK Parti iktidarından her seçim İstanbul'u kaybeden partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, ilginç bir çıkışta bulundu. Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Kaftancıoğlu, "Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin aday Recep Tayyip Erdoğan bile olsa sonuca etkisi olmayacak." dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:40
  1. İstanbul
  2. yerel seçim
  3. canan kaftancıoğlu
  4. recep tayyip erdoğan
  5. ak parti
  6. chp

YORUM YAZ

  • hıdır dikerhıdır diker22 dk önce
    bu ... yemişde aklını oynatmış heralde yada genlerindeki vatan haini domuz enikliği depreşmişde ondan böyle konuşuyor?.
  • ŞANLIURFAŞANLIURFA27 dk önce
    Kimseyi küçümsemeyin. Ak Parti (Genç ve kadın adaylar, vekiller dedi.) İNTİHAR ETTİ. Bu kararın sıkıntıları ileride daha iyi görülecek.
  • nooooonooooo36 dk önce
    bu domuz yiyiciler bir şeyi yanlış anlıyor, şu veya bu sebeptenşu akp ye kızgın olan seçmenler illa vardır, oy vermeyecek de vardır ama hiçbir aklı başında seçmen akp ye kızdı diye chp ye oy vermez
  • FikriFikri36 dk önce
    Canan sana ağzımı bıraktım başka bir tarafımla gülüyorum.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz44 dk önce
    la get! ne yediyse akşam,,,
  • cetin erenlercetin erenler45 dk önce
    beni güldürmedi malesef, simdi resmini görüncek, tamda sabah kahvaltisi yapacam, aklima domuz kaburgalari geldi......EAAOKKKKKKKK
  • faynurfaynur45 dk önce
    ya çenn çennn büyüdünde partini bişey mi sandında adayınızı mı parlatma işine girdin çenn ... hadi yavrum hadi bugün git 23 nisanda gelll
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