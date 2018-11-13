Kaftancıoğlu'ndan güldüren İstanbul açıklaması
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin güldüren açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan aday olsa bile alamayacağını söyledi.13 Kasım 2018 Salı 09:40
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili güldüren açıklamalarda bulun.
İstanbul'da CHP'nin AK Parti ile başa baş gittiğini söyleyen Kaftancıoğlu, ellerindeki anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"AK Parti'ye oy verenin yüzde 17'si başka partiye oy verebilir''
Kaftacıoğlu, "AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kısmı 'Ben başka partiye oy verebilirim' diyor. Bizim gündemimiz sadece İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.
"Aday Erdoğan olsa bile sonuca etkisi olmayacak''
AK Parti iktidarından her seçim İstanbul'u kaybeden partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, ilginç bir çıkışta bulundu. Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Kaftancıoğlu, "Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin aday Recep Tayyip Erdoğan bile olsa sonuca etkisi olmayacak." dedi.
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