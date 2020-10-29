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Gündem Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'Atatürk','Mustafa Kemal' tartışmalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim mesajında yine CHP'lileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu Cumhuriyet Bayramı mesajında da Atatürk dememeyi tercih etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:25:00 -
Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, partinin kuruluş yıldönümü de olan 9 Eylül'de katıldığı Taksim Toplantısı'nda 'Atatürk' yerine 'Mustafa Kemal' demesi CHP'lileri ayağa kaldırmıştı. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında da Atatürk dememeyi tercih etti.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına CHP'li takipçileri "Mustafa Kemal Atatürk" yazarak tepkilerini gösterdiler.


Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği "Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.

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