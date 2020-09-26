Kaftancıoğlu etkisi: CHP İstanbul İl Başkanlığı Mustafa Kemal görselini sildi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti içinde adeta özerkliğini kurdu. Mustafa Kemal’e olan bakış açısıyla tüm partililerin tepkisini çeken Kaftancıoğlu, yeni hamleleriyle de adından söz ettiriyor.

Daha önce, “Atatürk değil, Mustafa Kemal diyorum” sözleriyle CHP’lileri ayağa kaldıran Kaftancıoğlu, bu kez Mustafa Kemal’in fotoğrafını sildirtti.

Kadıköy Belediyesi’nden gelen bir heyet, Kaftancıoğlu’na üzerinde Mustafa Kemal’in görselinin bulunduğu bir hediye takdim etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Twitter hesabından, söz konusu hediyenin de gösterildiği fotoğraflar paylaşıldı.

Mustafa Kemal’i sildirtti

Kısa süre sonra, Mustafa Kemal’in fotoğrafının bulunduğu hediyenin de göründüğü söz konusu fotoğraflar silindi ve yeni paylaşımlar yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan yeni paylaşımda, Mustafa Kemal’in görselinin bulunduğu hediye yer almadı.

Silinen fotoğraf şu şekilde:

Paylaşılan yeni fotoğraflar şu şekilde: