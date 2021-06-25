Kafkas Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirecek
Kafkas Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 35 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular profesör ve doçent kadroları için 25.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacak. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olacak.
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