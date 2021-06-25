Kafkas Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular profesör ve doçent kadroları için 25.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacak. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olacak.

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