‘Kafese sığmayan’ kaçak kurt dünyaca ünlü oldu!

Güney Kore'nin Daejeon şehrindeki hayvanat bahçesinden çitlerin altını kazarak kaçmayı başaran Neukgu, kaçışının hemen ardından ormanda dolaşırken termal kameralara yakalandı. Ancak cihazın pil değişimi esnasında izini kaybettirmeyi başardı.

Pazartesi gecesi Neukgu'nun hayvanat bahçesine iki kilometre uzaktaki bir dağda görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine yeni bir arama operasyonu başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda far ışıklarıyla aydınlanan karanlık yolda kurtun koştuğu görüldü. Ancak yetkililer çok geçmeden Neukgu'nun izini bir kez daha kaybetti.

BÜTÜN ÜLKE ONU KONUŞUYOR

Neukgu'nun kaçışı ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Bu durum arama çalışmalarını zorlaştıran çok sayıda yanlış ihbarın da yapılmasına neden oldu. Bazı çocuklar köpekleri kurt sanarak yetkililere ihbarda bulundu. Bir vatandaşın ise arama çalışmalarına kendi kurt köpeğini getirerek destek olmaya çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca şehir merkezinde çekildiği iddia edilen kurt görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Bu durum arama alanının genişletilmesine neden olurken görüntünün yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı.

FENOMEN OLDU

Öte yandan Neukgu, sosyal medyada "özgürlüğün sembolü" ve "kafese sığmayan kurt" olarak anılmaya başladı. Ayrıca Neukgu'nun adını taşıyan bir de meme coin çıkarıldı.

Söz konusu dijital varlığın son 24 saatte yaklaşık 150 bin dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

DOĞADA HAYATTA KALABİLİR Mİ?

2024 doğumlu olan Neukgu, Kore kurtlarının yeniden doğaya kazandırılması programı kapsamında yetiştiriliyordu. Ancak uzmanlar hayvanın doğada hayatta kalma becerilerinin kısıtlı olabileceğine dikkat çekiyor.

Neukgu'nun avlanma deneyiminin çok az olduğuna dikkat çeken uzmanlar, hayvanın kaçmadan önceki son yemeğinin iki tavuk olduğunu aktardı.

SONU PORONGI GİBİ OLMASIN

Bu olayın büyümesinde 2018 yılında hayvanat bahçesinden kaçan "Porongi" adlı pumanın akıbeti de etkili oldu. Polisler o zaman Porongi'yi vurarak öldürmüştü. Halk ve hayvan hakları savunucuları, Neukgu'nun da başına aynı şeyin geleceğinden endişe duyuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise hem insanlara zarar gelmemesini hem de Neukgu'nun güvenli bir şekilde yakalanmasını umduğunu belirtti.