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Gündem Kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?
Gündem

Kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler için bir gevşeme olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Peki, kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:21:00 -
Kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?

Bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Salgının durumu işaret eden Koca, mart ayından itibaren, iller bazında vakalara göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir olduğunu belirtirken Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklama yapılacağını da ifade etti.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile bir araya geldi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler için bir gevşeme olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu? 

Bakan Koca, restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Bakan Koca, salgının seyri bunu belirleyeceğini belirtti. Mart ayından itibaren, iller bazında vakalara göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek ya da artırmak gerekebilir olduğunu belirten Bakan Koca, bu konuda Bilim Kurulu’nun çalıştığını da ifade etti. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış olacaklarını söyleyen Bakan koca, “Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olduğunu ve öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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