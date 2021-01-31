Lokantalar ayın kaçında açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle kafeler, restoranlar, lokantalar kapalı durumda. Esnaf dükkanların ne zaman ayın kaçında açılacağını merak ediyor. Peki, restoranların açılacağı tarih belli mi?

Kafeler restoranlar ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak 2021’de yapılan kabine toplantısının ardından vaka sayıları düştükçe normalleşme adımlarının atılacağını ifade etmişti. Dükkanların açılacağı tarih, okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ve sokağa çıkma yasakları bir sonraki kabine toplantısında konuşulacak. Kabine toplantısının 1 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada, “Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz” dedi.