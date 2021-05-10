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Yaşam Kafeler restoranlar açılacak mı? Normalleşme nasıl olacak?
Yaşam

Kafeler restoranlar açılacak mı? Normalleşme nasıl olacak?

Normalleşme planı | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan’da tam kapanma başladı. 17 Nisan’da kapanma sona erecek. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, kafeler açılacak mı? Restoranlar açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:57:00 -
Kafeler restoranlar açılacak mı? Normalleşme nasıl olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da tam kapanma başladı. Tam kapanma 17 Nisan Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Geçtiğimiz yıl 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Bu yıl içinse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşmeyi işaret etti. Peki, kafeler restoranlar ne zamana açılır?

Kafeler restoranlar açılacak mı? Normalleşme nasıl olacak?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş normalleşme adımları hakkında konuştu. Dökmetaş, “2. pik böyle yaşandı. Yaz sonu mecbur bir kapanmaya daha gittik, yine rakamları 5 binlere çektik. Sonrasındaki bir açılma daha! Bu sefer 60 binlere çıktık. Tarih tekerrür etmesin. Bu 7 gün sonunda, ben rakamların 10 bin civarında seyredeceğini düşünüyorum, ama diyelim 5 bin hatta 2 binlere düştü. Eğer açılmada eski hataları yaparsak, aşılama devam ediyor olsa dahi, vaka sayıları kısa sürede yeniden 20-30 binleri bulur. ‘Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin.’ Akılcı davranmalı, kademeli açılmaya gitmeliyiz, yoksa işimiz zor” dedi.

Restoran ve kafe sahiplerinin bu süreçte ekonomik açıdan yorulduğunu, bir açılma beklendiğinin farkında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dökmetaş sınırlı sayıda masa, sıkı tedbirler ve açık hava koşulu ile açılabilecekleri kanaatinde. 

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