Koronavirüs salgınında vakaların kontrol altına alınabilmesi için sosyal mesafenin kapanmasının güç olduğu yerlerde çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafeler restoranlar açılacak mı?

17 Mayıs saat 05.00’te tam kapanma sona erdi. 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ise ülkemizde kademeli normalleşme genelgesi uygulanıyor. Bu sebeple pek çok işletme kapalı durumda. Normalleşme takvimiyle birlikte kafe ve restoranların ne zaman müşteri kabul edeceği de belirtilecek. Kademeli normalleşme genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.