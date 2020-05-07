Kafeinin bilinmeyen bir etkisi daha ortaya çıktı!

ABD'deki Massachusetts Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, iki pürin molekülü olan kafein ve ürat ile Parkinson hastalığı arasında bir bağ olup olmadığını ortaya koymak için yaptıkları bir araştırma sonucu, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. İki molekülün de Parkinson hastalığı arasındaki ilişkiye dair önemli bulgular elde ettiklerini dile getiren bilim insanları, bu iki molekülün Parkinson hastalığına karşı önemli ölçüde koruyucu etkisi olduğunu tespit etti.

369 idiyopatik Parkinson hastası ve 197 sağlıklı insan üzerinde çeşitli incelemeler yapılan araştırma kapsamında, her deneğin ilk gelişlerinde, son 12 aydaki kafein alımları belirlendiği ve ortaya çıkan sonuçlar neticesinde Parkinson hastalığına sahip olan kişilerin kafein alımlarının sağlıklı olan kişilere göre daha az olduğu belirtildi.