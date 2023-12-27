  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

Ortalık ayağa kalkacak! Rusya'dan skandal İHA hamlesi

Yeniden ortaya çıktılar! O ilimizde saatlerce daire çizmeye başladılar, herkes tedirgin

Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!

AK Parti'nin Ankara adayı için flaş isim! Yeğeni önce "hayırlı olsun" diyerek paylaştı, sonra sildi

Özgür Özel’e ayar üstüne ayar! HDP'li vekil olup da bir tane bunu diyen kişi var mı?

Bizim Saadet Partililer bile hala anlayamadı! İngi̇li̇z Economi̇st’ten Erdoğan İti̇rafı

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca için tartışmalı karar

Elinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Beyaz Saray eski yetkilisi şok haberi verdi, duyan dövizciye koşacak

Bir dönemin başbakanı Davutoğlu ne hallere düştü HDP’ye CHP’ye şirinlik için ne diyeceğini şaşırdı!
Aktüel Kafede yüksek sesle konuşuyor diye öldürüldü!
Aktüel

Kafede yüksek sesle konuşuyor diye öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 20:10:00 -

Tekirdağ'da bir kafetaryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da bir kafetaryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23