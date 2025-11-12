Kafede dehşet anları
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli içeride oturan 2 kişiden birine silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.