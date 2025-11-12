  • İSTANBUL
Kafede dehşet anları

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli içeride oturan 2 kişiden birine silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz şüphelinin bir kafede silahla ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli içeride oturan 2 kişiden birine silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

