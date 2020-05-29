Kafe ve restoranlar hangi gün açılacak?
Kafe ve restoranlar hangi gün açılacak? sorusu merak ediliyor. Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecine girdi. Dışarıda yemek yemesi gereken kişiler kafe ve restoranların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi gününden itibaren açılacak işletmeleri açıkladı. Peki, Kafe ve restoranlar hangi gün açılacak?
Kafe ve restoranlar hangi gün açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi gününden itibaren kafe, restoren ve eğlence mekânlarının açılacağını söyledi.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:
Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.