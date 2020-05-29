Kafe ve restoranlar hangi gün açılacak? sorusu merak ediliyor. Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecine girdi. Dışarıda yemek yemesi gereken kişiler kafe ve restoranların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi gününden itibaren açılacak işletmeleri açıkladı. Peki, Kafe ve restoranlar hangi gün açılacak?