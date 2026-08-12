Kafayı çekip cezayı yiyince gazeteciye mermer fırlattı

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak'ta meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 54 AHJ 174 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü İsmail U. (45) üzerinde yapılan alkol kontrolünde 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü tespit edilirken, kendisine üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin TL olmak üzere toplam 190 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezaya öfkelenen sürücü, polis ekiplerine tepki gösterirken görüntüleyen basın mensuplarına ise yerden bulduğu mermeri fırlatarak saldırdı ve hakaretler etti.

Araçta bulunan Rukiye D. (47) ise basın mensuplarının görüntü aldığını görünce kameraya dönerek ceza miktarlarına tepki gösterdi. Saldırgan sürücü ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan gerginlik anları kameralara saniye saniye yansıdı.