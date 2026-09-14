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Yerel Kafayı çekip birbirlerine silahla saldırdılar
Yerel

Kafayı çekip birbirlerine silahla saldırdılar

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Kafayı çekip birbirlerine silahla saldırdılar

Aydın, Bozdoğan'da aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen şahıslar, alkollü mekanda karşı karşıya geldi. Silahlı kavgada bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çarşı Mahallesi’nde bulunan alkollü bir işletmede meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen H.T. ile O.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İşletmede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. İddiaya göre H.T., daha sonra aracından aldığı av tüfeğiyle havaya 2 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan O.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.T.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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