2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a
Bu sezon sadece 11 dakika süre bulabilen ve taraftarların tepkisini çeken İlkay Gündoğan için ayrılık çanları çalıyor.
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Bu sezon sadece 11 dakika süre bulabilen ve taraftarların tepkisini çeken İlkay Gündoğan için ayrılık çanları çalıyor.
2025 yılında çocukluk aşkı Galatasaray’a imza atan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla aradığı ritmi bir türlü bulamadı.
Geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli orta saha, 2026-27 sezonuna ise oldukça sıkıntılı bir başlangıç yaptı.
İddialara göre tecrübeli orta sahaya MLS ve Suudi Arabistan liglerinden ciddi ilgi var. İtalya basınında yer alan iddialara göre, kadrosuna deneyimli bir lider eklemek isteyen Seria A devi AC Milan, İlkay Gündoğan’ın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
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