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Kurtlar Vadisi’nde derin sırlar mezada mı? Osman Sınav’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündem oldu Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: “Demir Pençe” sınırları titretecek 2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yaptırmayan yola çıkamayacak! Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur Yine yaptı yapacağını! Fenerbahçe'ye göndermedi bitirdi... Mourinho'nun Fener düşmanlığı... Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş! Bu ayrıntı çok şaşırtacak... 1000 rakımda kurutuyorlar: Kilosu 600 liradan satılıyor! Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar! Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti
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2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a

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2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a

Bu sezon sadece 11 dakika süre bulabilen ve taraftarların tepkisini çeken İlkay Gündoğan için ayrılık çanları çalıyor.

#1
Foto - 2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a

2025 yılında çocukluk aşkı Galatasaray’a imza atan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla aradığı ritmi bir türlü bulamadı.

#2
Foto - 2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a

Geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli orta saha, 2026-27 sezonuna ise oldukça sıkıntılı bir başlangıç yaptı.

#3
Foto - 2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a

İddialara göre tecrübeli orta sahaya MLS ve Suudi Arabistan liglerinden ciddi ilgi var. İtalya basınında yer alan iddialara göre, kadrosuna deneyimli bir lider eklemek isteyen Seria A devi AC Milan, İlkay Gündoğan’ın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

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