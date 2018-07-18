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Kafasının içinde tam 80 tane saçma var!

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Cuma Araz, 13 yıl önce misafirliğe gittiği akrabasının temizlediği tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başına isabet eden 80 saçma ile hayatını sürdürüyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
Kafasının içinde tam 80 tane saçma var!

Batman Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 4 çocuk babası Cuma Araz, 2005 yılında Altıdere köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Akşam saatlerinde sohbet sırasında akrabasının temizliğini yaptığı av tüfeği, kazada ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Cuma Araz'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Araz, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde uzun süre tedavi gördü.

Burada çekilen röntgeninde tek tek görülen saçmalarla 13 yıldan beri yaşamak zorunda kalan Araz, "Bugüne kadar doktorlar hiç ameliyat etmedi. Bana, kafamda bulunna 80 saçmanın bir zararının olmadığını söylediler. Saçmalardan iki tanesi, kafatasımı delerek beyin zarında takılıp durduğunu söylediler. İki tanesi ise ses tellerime zarar verdi. Artık vücudumdaki bu saçmalardan kurtulmak istiyorum. Bu konuda yetkililerin bana destek olmasını istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
  1. Diyarbakır
  2. Batman
  3. Sason
  4. Saçma

YORUM YAZ

  • ziya gülerziya güler7 dk önce
    niye her zaman alakasız konularda bu vatandaşlar yetkililerden destek bekler ki??elektrik parası ödemez,su parası ödemez,vergi mergi hak getire....bi daha ayağına taş deyse yetkililerden yardım ister.bana ne kardeşim,oynama silahla,oynuyorsan da sonucuna katlan.zaten olaydan sonra dicle üniversitesinde uzunsüre tedavi görmüş,devleti bir sürü zarara sokmuşsun.sanki gidip devlet,millet için savaşırken yaralanmış.
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