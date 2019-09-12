0553 313 94 23

Kafasını poşet geçirip bayan kuaförünü kurşunladı

Denizli’de kafasına poşet geçiren bir saldırgan bayan kuaförünü pompalı tüfekle kurşunladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 02:12
Kafasını poşet geçirip bayan kuaförünü kurşunladı

Denizli’de kafasına poşet geçiren bir saldırgan bayan kuaförünü pompalı tüfekle kurşunladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Olay, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bayan kuaföründe meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, görgü tanıklarının iddialarına göre tanınmamak için iş yerinin önüne gelen şahıs yanındaki pompalı tüfekle iş yerinin camına bir el ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu önce polise ardından iş yerinin sahibi G.R.’ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri ardından olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 02:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafasını poşet geçirip bayan kuaförünü kurşunladı
    1. Kafasını poşet geçirip bayan kuaförünü..
    2. Alkollü şahsı mahallelinin linç..
    3. Muğla'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    4. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı
    5. Acılı anne kaçırılan oğlu için..
    6. Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, İHA düşürdü
    7. BM'den ''Netanyahu'nun ilhak vaadi..
    8. "19. Sinema Burada Festivali" başladı
    9. Fethiye’de yolcu minibüsü ile otomobil..
    10. Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine,..
    11. Başkan Gürün’den Ankara buluşması..
    12. Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma..
    13. Sudan hükümeti ile silahlı hareketler..
    14. Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek..
    15. Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’..
    16. Çorlu'daki tren kazası davası
    17. Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan..
    18. HDP il binası önünde eylem yapan..
    19. Kocaeli’de kız kavgasında kan aktı: 1..
    20. Grönland'da buzul koptu: 1 ölü, 2 kayıp
    21. Çarpışan otomobillerden biri..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019
    23. Belçika Ordusu kriz yöneticisi arıyor
    24. Kuşadası’nda 13’ü çocuk 45 düzensiz..
    25. Dünya bu görüntüleri konuşuyor!..
    26. Çorum’da kan donduran olay
    27. 15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden..
    28. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye..
    29. Trump’tan İran’a ambargonun yumuşatma..
    30. Anadolu Mektebi öğrencileri "Cengiz..
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...