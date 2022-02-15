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Yerel Kafasına silah dayadı! Saatler süren pazarlık
Yerel

Kafasına silah dayadı! Saatler süren pazarlık

Elazığ'da kendi kafasına silah dayayan şahıs, 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından sakinleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 07:00:00 - 2022-02-15 07:03:47
Kafasına silah dayadı! Saatler süren pazarlık

Elazığ’daki olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı. O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi. Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerine şahsın ailesi de geldi. Polis ekipleri ve ailesi uzun süre ikna etmek için ter döktü.

4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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