Kafasına plastik sıkışan kirpiyi bekçiler kurtardı Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde gece geç saatlerde kafasına plastik sıkışan ve yolunu kaybeden kirpiye bekçiler yardım etti.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde gece geç saatlerde kafasına plastik sıkışan ve yolunu kaybeden kirpiye bekçiler yardım etti. Bekçiler, kirpinin başındaki plastik maddeyi çıkartarak tekrar doğal yaşamına bıraktı.

Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğü karşısında kafasına plastik madde geçen kirpi, gece geç saatlerde yolunu kaybetti. Kastamonu-Daday karayoluna kadar çıkan kirpiyi köpekler fark etti. Köpeklerin yoğun havlaması sonucu bekçiler, köpeklerin havladığı bölgeye gitti. Çevrede incelemede bulundukları sırada bekçiler, kafasına plastik madde sıkışan kirpiyi gördü. Kirpinin başındaki plastik madde çıkartılarak tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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