0553 313 94 23

Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu kurularak, öldürmek için vurdular”

Ordu’nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Çakırlı Mahallesi’nde geçen hafta arazi anlaşmazlığı tartışması sırasında yakınları tarafından kafasına kazıkla vurulan Nevşin Yücel, saldırganların kendisine pusu kurduğunu, şuan can güvenliğini olmadığını söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 17:08
Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu kurularak, öldürmek için vurdular”

Ordu’nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Çakırlı Mahallesi’nde geçen hafta arazi anlaşmazlığı tartışması sırasında yakınları tarafından kafasına kazıkla vurulan Nevşin Yücel, saldırganların kendisine pusu kurduğunu, şuan can güvenliğini olmadığını söyledi.


10 gün önce yaşanan olayda Nevşin Yücel (55), evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü. Kavga sırasında Hayrettin Ç., yerden aldığı kalasla yeğeni Nevşin Yücel’in başına vurdu. 4 kişinin de darp sonucu yaralandığı kavgada, kadının başına hastanede 22 dikiş atıldı.



“Ne yapıyorsunuz? Demeye kalmadan, öldüreceklerini düşündüm”


Olayda kafasından yaralanan ve başına 22 dikiş atılan Nevşin Yücel, “Kendi kapımda saldırıya uğradım. Beni tasarlayarak, kasten öldürme planı yaparak, hep sağa ve sola gizlenmişler, kısa sürede etrafımı sardılar. ‘Ne yapıyorsunuz’ demeye kalmadan babam öldükten sonra sürekli bizimle uğraşan Hayrettin Ç. kalası alır almaz kafama öldüresiye vurdu. Kasten öldürmek istedi. o sırada ‘beni bugün kesin öldürecekler’ dedim” şeklinde konuştu.



“Pusu kurdular”


“Video görüntüsünü de delil olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sundum” diyen Yücel, “20-25 kişinin beni burada kendi evimin önünde haneme tecavüz ederek, pusu kurarak ve tasarlayarak öldürmek istediler. Kafamda 22 dikiş var. Ordu’da iki hastanede tedavi gördüm. Çocuklarıma saldırırlar diye imza atıp kendi isteğimle Ordu Devlet Hastanesinden çıkmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.



“Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok”


Saldırıya uğrayan Nevşin Şen, 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini ancak halen kendisinin ve ailesinin can güvenliği olmadığını iddia ederek, “Benim, çocuklarımın ve ailemin bu şahıslar yüzünden can güvenliğimiz yok. Ben bir kadın olarak sonuna kadar babamın malını ve mülkü ile kendi malımızı sonuna kadar savunacağım. Ordu Aile Mahkemesi 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi ama bu şahıslar beni sürekli bu da çözüm değil. Ben adalet istiyorum, sonuna kadar da adaletin peşini bırakmayacağım” dedi.



“Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım”


Başına vurulan kalasın çok ağır olduğunu ve silah sayılabileceğini, bu olayın da sonuna kadar takibinde olacağına dikkat çeken Yücel, şu ifadelere yer verdi:


“Şu an elimde olan kalası ne ben ne de başkası yerinden kaldırabilir. Silahtan sayılan bu ağaçla beni öldürmek istediler. Benim burada yine can güvenliğim yok. Her an ölümle burun buruna yaşıyorum. İnşallah hakimler ve savcılarımız sesimi duyar, ben bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım, sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ölüm hak, miras helal.”



7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildi


Öte yandan, olayın mahkemeye intikal etmesi üzerine Ordu Aile Mahkemesi verdiği ara kararında Yücel’e şiddet uyguladığı iddia edilen Hayrettin Ç., C.Ş, A.Ş, Z.Ç., Ö.Ç., U.Ç. ve H.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Buna göre bu kişilerin şiddet mağduru Nevşin Yücel’in ev ve iş yerine yaklaşması yasaklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada yaralanan Emniyet Müdürü eşini son yolculuğuna sedye üzerinde uğurladı
    1. Kazada yaralanan Emniyet Müdürü eşini..
    2. Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı
    3. Jandarmadan helikopter destekli denetim
    4. Beton kirişleri taşıyan tır devrildi,..
    5. Askerin çantası belediyeden
    6. Kayıp yaşlı adam denizde aranıyor
    7. Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri
    8. DTSO Başkanı Kaya sanayi sitesi..
    9. Ardahan'da terör operasyonu
    10. Bölgenin ilk mısır hasadı gerçekleşti
    11. Hatay Emniyet Müdürünün acı günü
    12. Diyarbakır’da okul önlerinde..
    13. Niloya, Piazza’da çocuklarla buluştu
    14. Çorum’da kaçak avcılara sıkı denetim
    15. Gölcük sahillerinde su kanalları inşa..
    16. Yıldız Tosun: "AFAD, afetler olmadan..
    17. Tosya’da Gavurkayalıkları’na kazı..
    18. Büyükşehir komisyon toplantısı
    19. Sivas’ta yapılan Taekwondo Şampiyonası..
    20. Sivaslı karateciler Gaziantep’ten..
    21. "Nüfus sayımı, siyasi koz olarak..
    22. Hüda Par'dan eylem yapan annelerle..
    23. Okulda yürekleri ağza getiren yangın
    24. Zonguldak'taki cinayet
    25. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    26. Kapalıçarşı'da altın
    27. Kerbela’da facia: 31 ölü, 111 yaralı
    28. MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç..
    29. İngiltere Kosova maçı ne zaman saat..
    30. Türkiye için korkutan uyarı: Daha da..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!