Kafalarda soru işareti bıraktı! 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuklarının odasına giren anne ve babası, engelli çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde çocuklarının odasına giren aile engelli olan çocukları M.T.H.A'yı hareketsiz halde buldu. Ölümü şüpheli bulundu Eve çağrılan 112 Acil Servis ekipleri 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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