Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına zam yapılacak mı?

Taşerondan kadroya geçen çalışanlar için yeni dönem başladı. Temmuz ayıyla beraber başlayan dönemde taşeron çalışanların sendikaları değişecek ve ücret artışlarını belirleyen toplusözleşme süreçlerine dahil olma hakkı olacak. Hürriyet’in haberine göre, Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 yılı sonunda çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle başladı. Bu kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplusözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş olması öngörüldü. Buna göre, merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020’den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise bu tarih 30 Haziran 2020 olarak belirlendi. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplusözleşme uygulandı.

Taşeron işçiler hangi sendikaya üye olacak?

Kasım ayında ise, kamu kurum ve kuruluşlarında benzer süreç başlayacak. Buralarda kadroya geçmiş çalışanların da o işyerlerinde örgütlü olan sendikalara geçmesi ve buna göre mali ve sosyal haklarının revize edilmesi gerekecek. 2021 yılına girildiğinde ise, tüm taşeron çalışanlarının kendi kurumlarında çalışanlarla aynı ücret artışı ve sosyal hak düzenine sahip olması bekleniyor. Taşeron işçilerin sendikalarının değişmesi, işçi sendikalarının üye sayılarını da değiştirecek. Taşeron işçiler “genel hizmet” sektöründe örgütlenmiş bulunuyorlar. Ancak artık istihdam edildikleri işyerleri hangi faaliyet alanındaysa ve orada hangi sendika örgütlüyse o sendikaya üye yazılacaklar. Bu da sendikaların üye sayılarında değişikliğe yol açacak. Herhangi bir sendikanın yetkisinin olmadığı işyerlerinde ise sendikalar arasında üye rekabeti olması bekleniyor.