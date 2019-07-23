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Kadroya geçen taşeron işçilere bayram ikramiyesi verilecek mi 4D işçileri tediye ödemesi ne zaman?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hem emekliler hem memur hem de kamuda kadroya geçen taşeron işçilerinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı. Taşeron işçilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Kamuda kadroya geçen 4-D statüsünde çalışan taşeron işçileri bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kadroya geçen işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce yetmişbeşer TL bayram ikramiyesi verilecek.

23 Temmuz 2019 Salı 18:30
Kadroya geçen taşeron işçilere bayram ikramiyesi verilecek mi 4D işçileri tediye ödemesi ne zaman?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hem emekliler hem memur hem de kamuda kadroya geçen taşeron işçilerinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı. Taşeron işçilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Kamuda kadroya geçen  4-D statüsünde çalışan taşeron işçileri bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kadroya geçen işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce yetmişbeşer TL bayram ikramiyesi verilecek. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/D statüsünde çalışan işçilerin sosyal ve mali hakları gereği alacakları bayram yardımının 11 Ağustos’ta olan Kurban Bayramı öncesi ödenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda kamuda çalışmakta olan tüm belediye şirketleri çalışanları ve 4/D'li işçilere bu tutarın ödenmesi kararlaştırılmakla birlikte ödemeler 4 Ağustos tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak. Özellikle belediye çalışanlarına da bu bayramda ödenecek olan bu tutar birçok işçiyi sevindirse de işçilerin cebine yansıyan miktar başka olacak.

Son dakika kadroya geçen taşeron işçi haberleri. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerinin bayram öncesi ikramiye bekleyişleri başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan, belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek. Vergi kesintisi ile işçilerin hesaplarına 53-56 lira yatacak. İşçilerin bayram yardımı paraları 4 Ağustos tarihinden sonra hesaplara yatacak.

İlave tediyeler bayramdan önce verilecek mi?

Kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiye olarak nitelendirilen bu ödemeler 13’er günlük ödemeler şeklinde senede 4 kere gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerin ilk iki tanesi senenin ilk yarısında gerçekleştirildi. Kalan iki tanesi ise senenin ikinci bölümünde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene ilk ilave tediye ödemeleri 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos tarihinde başlayacak. İlave tediye ödemelerinin de Kurban Bayramı öncesinde yapılması talep ediliyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağı Resmi Gazete’de yayınlanacak olan karar sonrasında belli olacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:30
  1. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram ikramiyesi verilecek mi
  2. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram ikramiyesi ne kadar verilecek
  3. Kadroya geçen taşeron işçilere tediye ödemesi ne zaman?
  4. 4D işçileri tediye ödemesi ne zaman?

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