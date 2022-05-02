Kadro dışı kalan Mesut Özil kararını verdi!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu Mesut Özil kararını verdi. Bu sezon Fenerbahçe'de dönem dönem etkili oynasa da beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil, eleştirilerin hedefinde olmaktan kurtulamamıştı.

Kadro dışı kaldı

İsmail Kartal ile de yıldızı barışmayan yıldız oyuncu Kadıköy'de 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı kaldığı günden bu yana takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil için menajeri Fenerbahçe yönetimi ile görüşse de, bu görüşmelerden de bir karar çıkmadı. Özil, Ozan Tufan ile birlikte takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.



Anlaşma sağlanmazsa MLS'ye gidecek

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun görüşme talebinde bulunduğu ancak başkan Ali Koç'un ise bu talebe olumlu geri dönüş vermediği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun anlaşma sağlanamaması halinde gelecek sezon MLS Ligi'ne gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Mesit Özil'in performansı

33 yaşındaki Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri ise 3 Milyon Euro...