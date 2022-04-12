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Dünya Kadirov'dan tarihi hata! Canlı yayın sırasında kameraya yansıdı
Dünya

Kadirov'dan tarihi hata! Canlı yayın sırasında kameraya yansıdı

Rusya Lideri Vladimir Putin'in kuklası Kadirov tarihi bir hataya imza attı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'in Ukrayna'daki yeni işgal rotasını ağzından kaçıran Kadirov bu kez de canlı yayın yaparken masanın üzerinde unuttuğu haritalarla gündem oluşturdu. Kadirov'un haritalarında Rus askerlerinin savaş hattındaki pozisyonları net bir şekilde görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 16:07:00 -
Kadirov'dan tarihi hata! Canlı yayın sırasında kameraya yansıdı

Ukrayna'nın işgali sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen ve bölgeye çok sayıda savaşçı gönderen Çeçen lider Kadirov, bir hafta içinde ikinci büyük hataya imza attı.

Putin'in işgal planının detaylarını verdi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgalde başarısız olunca taktik değiştiren Rus lider Putin'in yeni rotasını ağzından kaçıran Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtmişti.

"Saldırılar Mariupol ile sınırlı kalmayacak"

Rusya'nın operasyonlarının sadece Mairupol'le sınırlı kalmayacağını kaydeden Kadirov, "Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek" ifadesini kullanmıştı.

Canlı yayın sırasında Rus askerlerinin pozisyonu göründü

Putin'in işgal planının detaylarını paylaşarak gündem yaratan Kadirov, bugün yaptığı canlı yayında tarihi bir hata daha yaptı. Kadirov'un canlı yayın yaptığı sırada masa üstünde görüntülenen haritalarda, savaş hattında bulunan Rus askerlerinin pozisyonları net bir şekilde yer aldı.

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