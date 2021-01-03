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Sağlık Kadir Topbaş'tan üzen haber: Diyalize bağlandı
Sağlık

Kadir Topbaş'tan üzen haber: Diyalize bağlandı

16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi hastanede devam eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın diyaliz makinesine bağlandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:09:00 -
Kadir Topbaş'tan üzen haber: Diyalize bağlandı

Bir buçuk ayı aşkın süredir koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın diyaliz makinesine bağlandığı öğrenildi.  Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti.

'İnişli çıkışlı durumlar oluyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki hafta Cuma Namazı sonrasında Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti:

"Oğlu Hüseyin ile her gün görüşüyorum, bilgi alıyorum. Maalesef inişli, çıkışlı durumlar oluyor."

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